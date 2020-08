Stürmer fällt aktuell aus : Rätsel um Verletzung von Plea, Nicolas zurück in Gladbach

Rätsel um Verletzung von Plea, Nicolas zurück in Gladbach

Mönchengladbach Alassane Plea fehlt derzeit aufgrund einer muskulären Verletzung, weitere Angaben machte der Klub nicht. Es ist nicht bekannt, wie lange der Franzose ausfallen wird. Dagegen trainiert Torwart-Talent Moritz Nicolas wieder bei Borussia.

Alassane Plea wird den Borussen vorerst nicht zur Verfügung stehen. Der Franzose konnte bereits am Mittwoch beim ersten Test gegen den SC Verl (4:0) nicht spielen, auch die folgenden Trainingseinheiten verpasste er. Wie der Klub am Freitag mitteilte, hat sich Plea eine muskuläre Verletzung zugezogen. Genauere Angaben machten die Borussen nicht. In den vergangenen Tagen wurde der Stürmer mehreren Untersuchungen unterzogen, über die Schwere der Verletzung, die dabei entdeckt worden ist, und wie lange Plea ausfallen könnte, gibt es keine Auskünfte.