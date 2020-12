Trainingsauftakt bei Borussia : Plea könnte in Bielefeld wieder stürmen

Mönchengladbach Sowohl Alassane Plea als auch Ramy Bensebaini waren am Mittwoch bei Borussias Trainingsauftakt dabei. Schon am Wochenende steht in Bielefeld das erste Pflichtspiel des neuen Jahres an.

Rund 72 Stunden vor dem Anpfiff der Partie bei Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr) haben die Borussen am Mittwochnachmittag nach dem Weihnachts-Urlaub wieder das Training aufgenommen. Bereits am Dienstag mussten sich die Gladbacher dem nächsten Coronatest unterziehen, ehe sie zusammen trainieren durften.

„Für uns ging es nach den freien Tagen darum, wieder reinzukommen. Aber wir haben auch schon wieder an ein paar Inhalten gearbeitet, die uns wichtig sind und die wir aus den letzten Spielen mitgenommen haben“, sagte Gladbachs Cheftrainer Rose nach der rund 80-minütigen Einheit, bei der Rose 22 Feldspieler zur Verfügung hatte.

Dabei dürften ihm vor allem zwei Personalien Grund zur Freude bereitet haben: Ramy Bensebaini und Alassane Plea. Beide machten das Training mit. Bensebaini hatte nach seiner Coronainfektion zehn Pflichtspiele verpasst, Plea war in den letzten beiden Spielen des Jahres mit einer Oberschenkel-Zerrung ausgefallen. „Ramy müssen wir langsam, Stück für Stück heranführen. Bei Lasso wird es vielleicht sogar schon für Samstag reichen, wenn sein Körper die Trainingsbelastung gut verkraftet“, sagte Rose.

Während der Job des Linksverteidigers damit wohl wieder von Oscar Wendt übernommen wird, wird Rose seine Möglichkeiten in der Offensive womöglich erst kurz vor der Abfahrt nach Bielefeld kennen. Pleas Mitwirken im Spiel gegen den Aufsteiger wäre wichtig, denn auf Marcus Thuram (Rotsperre nach Spuck-Attacke) werden die Gladbacher erst wieder im Februar zurückgreifen können. Jonas Hofmann dürfte zwar am Wochenende in der Startelf stehen, 90 Minuten sind bei ihm aber wohl noch nicht drin. In der vergangenen Woche hatte er beim 5:0 im DFB-Pokal bei der SV Elversberg sein Comeback gegeben.