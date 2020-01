Kampf um die Stammplätze : Borussias Profis im Form-Check

Marco Rose nimmt seine Spieler in der Vorbereitung genau unter die Lupe, um die richtige Startelf für die Partie auf Schalke zu finden. Foto: Dirk Päffgen

Mönchengladbach Welchen Spielern winkt ein Platz in der Startelf? Wer dürfte sich auf der Bank wiederfinden und wer lediglich auf der Tribüne? Eine Übersicht über die aktuelle Verfassung von Borussias Profis.

Nach dem Ende des Trainingslagers im spanischen Jerez de la Frontera ist vor der letzten Woche der kurzen Vorbereitung, am Freitag geht die Rückrunde bereits los mit dem Spiel bei Schalke 04. Bis dahin feilt das Team von Marco Rose an den letzten Prozenten für die Bundesliga, aber der Grundstein in Sachen Leistungsfähigkeit ist getan. Unsere Redaktion bewertet die aktuelle Form der Profis der Borussen und welche Rolle sie zu Beginn im Kader einnehmen könnten.