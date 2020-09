Borussia startet Pokal-Vorbereitung : Plea zurück im Mannschaftstraining

Alassane Plea ist nach seiner Muskelverletzung wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Mönchengladbach Die Vorbereitung auf das DFB-Pokalspiel gegen den FC Oberneuland hat für die Borussen begonnen. Alassane Plea trainierte erstmals nach seiner Verletzung wieder teilweise mit der Mannschaft, Marcus Thuram machte komplett mit.

Bei Marcus Thuram waren bereits in der vergangenen Woche große Fortschritte zu erkennen gewesen. Der Angreifer, der im Juni am Sprunggelenk operiert worden war, ließ im Training mit seinen Kollegen lediglich noch das Abschlussspiel aus, um Zweikämpfen aus dem Weg zu gehen. Das ist nun vorbei. Er absolvierte die komplette 75-Minuten-Einheit am Montag, bei der es nach einer intensiven Kurzpass-Übung noch eine Spielform auf vier Mini-Tore gab.

Thuram könnte am kommenden Wochenende im Pokalspiel gegen den FC Oberneuland (Samstag, 15.30 Uhr) im Borussia-Park zumindest wieder zum Kader gehören. „Bei ihm besteht große Hoffnung, dass er im Pokal dabei sein kann“, hatte Trainer Marco Rose nach dem 4:0-Testspielsieg gegen Venlo erklärt.

Für Plea könnte der Pokal allerdings noch etwas zu früh kommen. „Bei Alassane wollen wir auf Nummer sicher gehen, weil er diese Verletzung jetzt schon zweimal gehabt hat. Wir wollen nichts riskieren und halten uns das offen“, sagte Rose.

15 Feldspieler waren am Montag in Abwesenheit der Nationalspieler dabei. Mamadou Doucouré, der in Venlo 45 Minuten in der Innenverteidigung spielte, lief um den Platz und trainierte ebenso wie Julio Villalba individuell.

Hoffen wird Rose darauf, dass sich die Verletzung von Breel Embolo, der am Sonntagabend im Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und der Schweiz (1:1) nach einem Zweikampf mit Matthias Ginter ausgewechselt werden musste, als nicht allzu schlimm herausstellen wird. Embolo soll sich in Gladbach schnellstmöglich einer MRT-Untersuchung unterziehen.