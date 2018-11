Länderspiel-Debüt beim 1:0 gegen Uruguay: Plea spielt 13 Minuten für Frankreich

Mönchengladbach Borussias französischer Stürmerstar Alassane Plea feierte am Dienstagabend im Freundschaftsspiel gegen Uruguay seine Premiere in der A-Nationalmannschaft. Er kam kurz vor dem Spielende für Siegtorschütze Olivier Giroud.

Lange hatte Alassane Plea warten müssen. Schon am vergangenen Freitag im Nations-League-Spiel gegen die Niederlande hätte der 25-Jährige sein Debüt für die französische Auswahl feiern können, beim 0:2 ließ ihn Trainer Didier Deschamps aber 90 Minuten auf der Bank.

Auch am Dienstagabend im Freundschaftsspiel gegen Uruguay blieb für Plea zunächst nur ein Platz auf der Bank - bis zur 80. Minute. Dann kam Plea für Olivier Giroud, der Frankreich mit einem verwandelten Handelfmeter in Führung geschossen hatte, in die Partie und wurde von den Fans im Stade de France freundlich empfangen. Plea, der mit der Rückennummer acht auflief, nahm auch Girouds Platz im Sturmzentrum ein, hatte aber kaum noch Gelegenheit, eigene Akzente zu setzen.