Bei Borussias 2:1 gegen Bochum : Alassane Plea hat Uwe Rahn eine Freude gemacht

Mönchengladbach Alassane Plea feierte beim 2:1 gegen Bochum nicht nur wegen seines Tores und seines Assists ein gelungenes Startelf-Comeback. Einer seiner Sturm-Vorgänger bei Borussia war angetan von Pleas Treffer, der die Botschaft des Trainers offenbar verstanden hat.

Uwe Rahn, Ex-Borusse und 1987 Torschützenkönig der Bundesliga, fühlte sich an alte Zeiten erinnert bei der Ansicht von Alassane Pleas Tor zum 1:0 bei Gladbachs 2:1 gegen den VfL Bochum. Zu seiner aktiven Zeit waren es zum Beispiel Bernd Krauss, André Winkhold oder Michael Frontzeck, die als aufgerückte Außenverteidiger scharfe Flanken in den Strafraum brachten, wo dann wahlweise Rahn oder aber die Kollegen Frank Mill oder Hans-Jörg Criens per Kopf vollstreckten.

„Damals gehörte das zum Standard-Repertoire, heute sind hohe Flanken mit Kopfballtoren ja eher selten“, sagte Rahn unserer Redaktion. Plea indes produzierte ein solches gegen Bochum, indem er den Ball nach Joe Scallys Flanke ins Tor wischte mit der Stirn. „Das hat mir gefallen“, sagte Rahn, der immer ein ausgesprochener Kopfballspezialist war und darum Freude an derartigen Treffern hat.

Plea hat acht seiner 87 Profi-Tore per Kopf erzielt, als Borusse war es das vierte. Zuvor hatte er 2018 in Augsburg und in Berlin sowie 2020 in der Champions League gegen Inter Mailand auf diese Art getroffen. Doch nicht nur wegen seines 30. Treffers im 99. Bundesligaspiel für Gladbach meldete sich Plea stark zurück bei seinem ersten Startelf-Einsatz seit dem 0:1 beim FC Augsburg am 18. September.

Das 2:0 von Jonas Hofmann bereitete er vor, zudem spielte er einen zauberhaften Pass auf Hofmann, der da aber das dritte Tor der Borussen verpasste. Hinzu kam, dass Plea, der in den Wochen zuvor immer etwas lethargisch gewirkt hatte und bei seinen Einwechslungen dann zu wenig Akzente setzen konnte, extrem präsent und lauffreudig war. Es war seine beste Leistung seit den starken Spielen in der Champions League 2020.

Wie gewöhnlich schwieg Plea nach dem Spiel, dafür sprachen andere über ihn. „Wenn man wie Lasso jetzt ein paar Spiele draußen sitzt, ist klar, dass man brennt, wenn man wieder spielen darf. Er hat super trainiert in den vergangenen Wochen, hat sich nicht hängen lassen, sondern reingehauen – und dann wird man in so einem Spiel auch mal belohnt“, sagte Hofmann, der von Pleas Vorlage profitierte und dem Kollegen den ersten Assist der Saison bescherte mit seinem erfolgreichen Abschluss. „Lasso hat es richtig gut gemacht“, befand Hofmann.

Der Nationalspieler war damit auf einer Wellenlänge mit Adi Hütter. „Alassane war gegen Bochum ein Schlüsselspieler für uns“, sagte der Trainer, der mit der Entscheidung, Plea anstelle des verletzten Jordan Beyer zu bringen und damit nominell einen Offensiven mehr aufs Feld zu schicken, richtig lag. „Er war derjenige, der unserem Spiel sehr, sehr gut getan hat“, so Hütter.

Plea, von unserer Redaktion mit einer 1- benotet, womit er bester Borusse war, sorgte mit seinem Treffer nach zwölf Minuten dafür, dass den Gladbachern ein nerviges Geduldsspiel erspart blieb. Hütter schätzt an Pleas guten Tagen nicht nur dessen hohe Abschluss-Qualität, sondern auch seine spielerische Stärke. In Plea, Hofmann und Lars Stindl hatte Hütter drei kombinierfreudige Herren im Team, die Bochums Abwehr ständig beschäftigten und am 2:0 allesamt beteiligt waren. Stindls Ball machte Plea am Strafraum fest und bediente dann Hofmann gekonnt, ganz so stellt sich Hütter den Borussen-Fußball unter seiner Führung vor.

Dass Plea, im 4-2-3-1 des Sonntags eigentlich auf dem linken Flügel verortet, dabei auf der rechten Seite zu finden war, spricht für seine Bewegungsfreudigkeit. Die war vor seiner Herausnahme nach dem schwachen Spiel in Augsburg so nicht zu sehen. Hütters Botschaft ist offenbar angekommen beim sensiblen Franzosen. Wer spielen will, muss sich das verdienen, und gegen Bochum hat Plea das getan. Am Freitag (20.30 Uhr, Dazn) in Mainz könnte er nun zu seinem 100. Bundesligaspiel kommen, dafür hat sich mindestens empfohlen, wenn nicht sogar klar aufgedrängt.

Hütter hat die Angewohnheit, gute Leistungen zu belohnen, das dürfte für eine ähnliche Konstellation vorne in Mainz sprechen wie gegen Bochum. Marcus Thuram, der zu einem Kurzeinsatz kam gegen Bochum, würde, wenn Hütter mit ihm so etwas vorhat, vermutlich eher Embolo, der zuletzt einige Kraft gelassen hat, im Zentrum ersetzen. Doch dürfte Thuram eher der sein, der nochmal von der Bank kommt, wenn es nötig wird und erst nach der Länderspielpause ein Startelf-Thema wird, denn so richtig der Alte ist er noch nicht.