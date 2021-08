Borussia Mönchengladbach : Plea schon zurück im Training – Koné macht Fortschritte

Alassane Plea konnte am Mittwoch wieder mittrainieren bei Borussia Mönchengladbach. Foto: RP/Dirk Päffgen

Mönchengladbach 19 Feldspieler konnte Adi Hütter am Mittwoch im Training begrüßen. Alassane Plea meldete sich zurück, Breel Embolo machte die Hälfte mit und ein Langzeitverletzter war am Rande mal wieder zu sehen.

Auf den personellen Tiefpunkt am Dienstag folgte am Mittwoch ein Tag mit ausschließlich guten Nachrichten vom Trainingsplatz am Borussia-Park. 19 Feldspieler begrüßte Adi Hütter im Training, einen mehr als am Vortag. Denn Alassane Plea war zurück.

Der Franzose machte die komplette Einheit mit. Das Tape am rechten Knie war unübersehbar, aber Plea wirkte fit. Gibt es keinen Rückschlag, ist der Stürmer damit ein Kandidat für das Auswärtsspiel am Sonntag bei Union Berlin (15.30 Uhr).

So weit ist Breel Embolo noch nicht. Er war zur Hälfte ins Teamtraining integriert, den Rest absolvierte er gemeinsam mit den Athletikcoaches individuell. Laufen war angesagt. Es hat aber den Anschein, als könnte Embolo auf das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld am 12. September hinarbeiten, mit dem sich die Borussen aus der Länderspielpause zurückmelden werden.

Die Vorbereitung auf Union setzte Hütter mit einer ausgedehnten Passübung auf engem Raum fort. Das bedeutete Acht-gegen-Acht mit drei freien Spielern und wechselnden Regeln. Mal waren zwei Kontakte erlaubt, mal nur einer. Es folgte eine Übung, in der abwechselnd ein Profi klatschen ließ und einer vertikal geschickt wurde. Am Ende servierte Oliver Neuville noch ein paar Flanken, in seiner Rolle als Co-Trainer. In Hütters Kader sieht es offensiv schließlich schon wieder besser aus.

Nach längerer Zeit war auch Manu Koné wieder zu sehen. Er schaute den Kollegen nach seiner Reha-Einheit kurz zu. Sieben Wochen, nachdem sich der Franzose eine Innenbandverletzung im Knie zugezogen hatte, rückt auch bei ihm die Rückkehr ins Teamtraining näher.