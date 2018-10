Borussia Mönchengladbach: Alassane Plea kann Arie van Lent beim SC Freiburg nacheifern

Mönchengladbach Der Niederländer bescherte Gladbach 2002 den letzten Sieg in Freiburg. Alassane Plea könnte es ihm am Freitag im besten Fall nicht nur gleichtun, sondern sogar einen neuen Borussia-Rekord aufstellen.

Plea könnte nun am Freitag einen Rekord auf- und einen einstellen. Bisher hat er in seinen vier Auswärtsspielen für Gladbach stets getroffen, in Augsburg, in Berlin, in Wolfsburg und in München. Setzt er die Serie fort und erweitert sie auf fünf Spiele, wäre das bei Borussia einzigartig und ligaweit würde er Steffen Baumgart (1995 für Hansa Rostock) und Serge Gnabry (2016 für Werder Bremen) einholen, die beide in den ersten fünf Auswärtsspielen für ihren neuen Klub trafen.