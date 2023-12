Gegen Werder Bremen Gladbachs Alassane Plea jagt seinen eigenen Torrekord

Mönchengladbach · Alassane Plea hat bei Borussia Mönchengladbach einen Torlauf wie in seiner Debüt-Saison 2018/19. Was das mit Werder Bremen, Gladbachs nächstem Gegner zu tun hat, warum der Franzose so wichtig für Gladbach ist und welchen Entwicklungsschritt er machen kann.

14.12.2023 , 12:52 Uhr

