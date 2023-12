Glänzt nicht nur durch Tore und Vorlagen Deshalb ist Alassane Plea derzeit Borussias heimlicher Kapitän

Es sprach so einiges dafür, dass Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann das Elfmeterduell gegen Alassane Plea für sich entscheiden würde. Das lag vor allem an der starken Bilanz des Keepers, der zuvor die drei gegen Hoffenheim verhängten Strafstöße in dieser Saison allesamt pariert hatte. Und dann war da die Erinnerung an den 22. Februar 2020: Damals war Plea erstmals in der Bundesliga zu einem Elfmeter angetreten – auch gegen Hoffenheim und Keeper Baumann. Dieser parierte, und Hoffenheim kam nach langem 0:1-Rückstand spät noch zum Ausgleich.