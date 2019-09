Borussias Stürmer an der Wade verletzt : Plea fällt gegen Wehen aus – Derby wohl nicht in Gefahr

Alassane Plea ist derzeit angeschlagen. Foto: AP/Martin Meissner

Mönchengladbach Alassane Plea steht Borussia aktuell wegen einer Wadenverletzung nicht zur Verfügung. Im Testspiel gegen Wehen-Wiesbaden wird er deswegen wohl fehlen, das Derby in Köln soll aber nicht gefährdet sein.

Mit nur zwölf Feldspielern musste sich Borussias Coach Marco Rose beim Training am Mittwoch begnügen, dazu die beiden Torhüter Max Grün und Tobias Sippel. Tobias Strobl absolvierte aufgrund seiner Knieprobleme ein individuelles Lauftraining, für seine Kollegen stand dagegen jede Menge Arbeit mit dem Ball an: das Kreisspiel, das Spielen auf Kleinfeld mit dem Ziel, möglichst viel Ballbesitz zu haben, Passstafetten mit Torabschluss und ein Abschlussspiel aufgebaut wie ein Tisch-Kicker, bei dem die einzelnen Reihen überspielt werden müssen, bevor auf das Tor geschossen werden kann. Borussia hat sich vorgenommen, fußballerisch wieder besser zu werden, im Training legt Rose darauf nun offenbar auch den Fokus, nachdem seine Mannschaft viele seiner eingeforderten Tugenden schon verinnerlicht hat, gerade beim 1:3 gegen Leipzig schon viel von dem zeigte, was der Trainer sich von seinem Team wünscht.

Alassane Plea wirkte am Mittwoch als einziger Nicht-Nationalspieler (und neben den Langzeitverletzten Lars Stindl und Jonas Hofmann) nicht mit bei der Einheit. Er wird auch in den kommenden Tagen nicht zur Verfügung stehen, in denen unter anderem das Testspiel gegen Wehen-Wiesbaden (Donnerstag, 18.15 Uhr) stattfinden wird. „Er hat leichte Probleme mit der Wade. Wir haben ein MRT bei ihm gemacht, es ist nichts Strukturelles kaputt“, sagte Rose. „Aber wahrscheinlich wird er beim Spiel nicht dabei sein.“

Was das Mitwirken von Plea im Derby nächste Woche Samstag beim 1. FC Köln angeht, ist Rose jedoch optimistisch. „Davon gehe ich aus, aber ich bin auch kein Arzt“, sagt er. „Im Moment sieht es nicht so aus, dass die Gefahr besteht, dass er da ausfallen könnte, aber ich will auch nichts Falsches sagen.“