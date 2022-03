Notencheck zum 2:0-Sieg : Borussia-Fans honorieren Leistung gegen Hertha mehr als gegen Bayern

Interaktiv Mönchengladbach Zuletzt waren die Profis von Borussia Mönchengladbach häufig im Vierer- und Fünferbereich unterwegs. Beim 2:0-Sieg gegen Hertha BSC war das anders: Die Leistung stimmte über weite Strecken, das Ergebnis war am Ende verdient. Von den Fans gab es dafür sogar bessere Noten als beim Sieg gegen die Bayern.

Würde Borussia Mönchengladbach die Schulbank drücken, wäre die Versetzung im laufenden Jahr stark gefährdet. Dass der Klub sich in dieser Saison weit von den Klassenbesten entfernt präsentiert, spiegelt sich seit Monaten in der Bundesliga-Tabelle wider. Deutlich wurde das zuletzt auch in den Noten, die unsere Redaktion und die Leser der Rheinischen Post nach jedem Spiel vergeben.