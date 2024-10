Jetzt ist auch Seoane gefragt Borussias Niederlage in Augsburg hat eine alarmierende Wirkung

Es war eine große Chance, die Borussia am Freitagabend in Augsburg liegen ließ. Denn im Grunde hätte sie vor der Länderspielpause gleich mehrere Themenkomplexe in eine positive Richtung verändern können. So hätte Gladbach mit einem Sieg mit einer ausgeglichenen Bilanz nach sechs Spieltagen dagestanden: Drei Niederlagen gegen besser besetzte Mannschaften, drei Siege gegen spielerisch und individuell schwächere Teams. Zudem wäre das leidige Thema abgehakt worden, dass die Borussen schon seit mehr als zweieinhalb Jahren keine zwei Siege in Folge gefeiert haben.