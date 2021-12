Nach nächster Niederlage : Stindl sieht Borussia in „gefährlicher Situation“ - Hütter widerspricht

Leipzig Nach der deutlichen Niederlage bei RB Leipzig betrieb Borussias Kapitän Lars Stindl Ursachenforschung und sah vor allem die individuellen Fehler als Gladbachs Problem an. Trainer Adi Hütter war ebenfalls nicht zufrieden, will aber weiterhin zuversichtlich bleiben.

In Leipzig kassierte Borussia Mönchengladbach im dritten Spiel die Gegentore elf bis 14, die seit der 1:4-Niederlage im Derby gegen den 1. FC Köln vor zwei Wochen zusammengekommen sind. Seitdem werden die Borussen häufig nach einer Erklärung dafür gefragt, so war es nach dem 0:6 gegen den SC Freiburg und natürlich auch am Samstag nach der 1:4-Auswärtspleite bei RB Leipzig.

Einer, der sich zumindest um Erklärungsversuche bemühte, war Kapitän Lars Stindl, der sich erstmals wieder zu Wort meldete, nachdem er in Köln und nach dem Spiel gegen Freiburg noch geschwiegen hatte. „Wir waren in den entscheidenden Momenten nicht fokussiert und konzentriert und spielerisch tun wir uns auch schwer“, sagte Stindl. „In der ersten Halbzeit haben wir gar nicht gut gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir uns ein bisschen zusammengerissen“, betonte er.

0:2 stand es nach 33 Minuten aus Sicht der Gladbacher, die zu diesem Zeitpunkt den Eindruck erweckten, als könnte es ein ähnliches Debakel wie in der Vorwoche geben. Ganz so schlimm wurde es nicht, die Höhe des Leipziger Sieges ging aber trotz des zwischenzeitlich leichten Aufbäumens der Borussen vollkommen in Ordnung. „Vom Aufwand, dem Einsatz, dem Dagegenhalten, war das in der zweiten Hälfte okay. Dass spielerisch nicht viel zusammenkommt – das müssen wir uns erarbeiten. Aber hinten raus kriegen wir dann wieder zwei Dinger und dann fährst du mit 1:4 nach Hause, weil jeder ein bisschen was für sich macht und nicht zusammen“, sagte Stindl und wurde dann noch deutlicher. „Wir sind zu umständlich und zu unsauber und machen hinten raus einfache Fehler, wo wir wild durcheinander verteidigen und das nicht mehr gemeinsam. Jeder will ein bisschen individuell was rausreißen, aber es geht nur gemeinsam“, sagte der 33-Jährige, den Trainer Adi Hütter in Leipzig wieder in die Startelf berufen hatte.

Vor allem in den individuellen Fehlern, die sich auch in Leipzig häuften, sah Stindl ein Problem. „Es ist nicht eine einzelne Person, aber immer wieder leistet sich einer einen unsauberen Pass, dann geht ein Zweikampf verloren, dann läuft man hinterher und es zieht sich durch. Dann ist es eine Kette und irgendwann steht der Gegner vor dem Tor. Das sind Dinge, die wir unbedingt abstellen müssen. Jeder für sich und wir als Mannschaft“, sagte er.

Gladbachs Torwart Yann Sommer, der zwischenzeitlich mit zahlreichen Paraden weitere Gegentore verhindern konnte, sagte nach dem Spiel: „Wir stellen den Gegner nicht vor schwere Aufgaben, wenn wir den Ball haben. Wir müssen mit einer ganz anderen Intensität Fußball spielen.“ Viermal musste er in Leipzig hinter sich greifen, der Rückstand in der 21. Minute resultierte aus dem fünften Standard-Gegentor der Gladbacher nacheinander. „Das ist absolut crazy. Es waren viele Standardtore dabei. Wir müssen uns die Situationen anschauen, weil wir es dem Gegner einfach machen“, so Sommer, der betonte, dass es in der Mannschaft grundsätzlich stimmen würde. „Ich lasse mir nicht einreden, dass wir kein Team sind, aber wir müssen zurück zu unserer Leistung kommen“, sagte er.

Auch Hütter stellte sich nach der dritten Niederlage in Folge erneut vor sein Team. „Von außen betrachtet bekommt man vielleicht momentan das Gefühl, dass die Mannschaft keine Mannschaft ist, doch das ist sie“, versicherte er. „In der Situation, in der wir stecken, ist es nie einfach. Wir haben uns aber innerhalb kürzester Zeit in diese Situation gebracht. Das heißt, dass wir alles dafür tun müssen, dass wir das, was wir in den vergangenen Tagen angerichtet haben, was die Ergebnisse und die vielen Gegentore betrifft, besser machen“, sagte Hütter, der zuversichtlich bleibt und versuchen will, „positive Ansätze“ zu finden.