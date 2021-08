Vor Borussias Pokalspiel : Hütter gibt erste Antworten zur Startelf in Lautern

Adi Hütter auf Borussias Trainingsplatz. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Mönchengladbach Joe Scally wird als Linksverteidiger auflaufen, Alassane Plea könnte es noch in den Kader schaffen: Drei Tage vor dem Pokalspiel in Kaiserslautern sprach Borussias Trainer Adi Hütter über viele Personalien. In einem wichtigen Punkt hielt er sich aber noch bedeckt.

Ein kleiner Nebensatz Adi Hütters auf die Frage nach dem Stand der Dinge bei Borussias angeschlagenen Spielern verdeutlichte bei der ersten Spieltags-Pressekonferenz des neuen Gladbacher Trainers nochmals, dass sich bei Borussia im Verlauf der Vorbereitung ein stattliches Lazarett gebildet hatte. Als Hütter nämlich bereits über einige Rekonvaleszenten berichtet hatte, fügte er schmunzelnd hinzu: „Wen haben wir noch?“

Allerdings verbessert sich die Personallage wenige Tage vor dem Pflichtspielstart mit der Pokalpartie beim 1. FC Kaiserslautern am Montag (20.45 Uhr), auch das konnte Hütter verkünden. So verriet der Coach, dass bei der Trainingseinheit am Freitagnachmittag Alassane Plea und Jonas Hofmann wieder ins Mannschaftstraining einsteigen würden. „Bei Lasso Plea gehe ich davon aus, dass er für Montag dann auch ein Thema ist. Bei Jonas weiß ich nicht, ob ich bis Montag das Okay geben kann“, sagte Hütter, der angesichts der langwierigen Knieprobleme Hofmanns gerade beim deutschen Nationalspieler Vorsicht walten lassen dürfte.

Sicher nicht dabei sein werden Breel Embolo, Denis Zakaria und Manu Koné, auch Jordan Beyer wird wegen einer Erkrankung fehlen. Zudem teilte Hütter mit, dass Ramy Bensebaini noch kein Thema für das Pokalspiel ist. In Luca Netz von Hertha BSC hat Borussia am Freitagvormittag einen Konkurrenten auf der Linksverteidigerposition verpflichtet. Der 18-Jährige, der für fünf Jahre unterschrieben hat und am Freitagnachmittag bereits mit den Borussen trainierte, wird aber noch keine Option für die Startelf sein, das betonte Hütter am Mittag ebenfalls. Das liegt auch am jungen US-Amerikaner Joe Scally, der in der Vorbereitung überzeugt hat.

„Joe Scally hat eine sehr gute Figur abgegeben und ist eine sehr gute Alternative zu Ramy Bensebaini“, sprach Hütter damit quasi eine Einsatzgarantie für den Montag aus. Damit hat der Österreicher erste Antworten auf die Frage nach der Aufstellung im ersten Pflichtspiel der Saison gegeben, in einem Punkt hielt sich der 51-Jährige am Freitagmittag aber noch bedeckt. Eine Entscheidung, wer in Kaiserslautern im Tor steht, wird Hütter schon gefällt haben, sie der Öffentlichkeit mitteilen wollte er aber noch nicht.