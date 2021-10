Start der Trainingswoche bei Borussia : Adi Hütter schont mehrere Spieler in der Montagseinheit

Mönchengladbach Aktive Erholung war angesagt für die Borussia beim Montagstraining, das verspätet begann und nicht lange dauerte. Zwei Tage vor dem Pokalspiel gegen die Bayern kamen indes auch längst nicht alle Spieler mit auf den Platz.

Für den obligatorischen trainingsfreien Montag war diesmal keine Zeit. Angesichts der ersten Englischen Woche der Gladbacher in der laufenden Saison mit dem anstehenden DFB-Pokalspiel gegen Bayern München am Mittwoch (20.45 Uhr) bat Trainer Adi Hütter auch am Montagmittag auf den Platz – dies aber mit einiger Verspätung.

Während Matthias Ginter, der am Wochenende wegen einer leichten Erkältung hatte passen müssen, wieder dabei war, blieben in Jonas Hofmann, Lars Stindl, Ramy Bensebaini und Denis Zakaria gleich vier Spieler, die am Samstag in Berlin in der Anfangsformation der Borussen gestanden hatten, am Montag dem Teamtraining fern. Zudem fehlte Tony Jantschke. Vorsicht und Schonung waren angesagt mit Blick auf die schwere Pokalhürde am Mittwochabend.