„Ein sehr bitterer Tag“ : Borussia-Trainer Hütter verärgert und ratlos nach dem Derby-Debakel

Möchengladbach Borussias Trainer Adi Hütter wirkte nach dem 0:3 gegen den 1. FC Köln konsterniert. Seine Derby-Bilanz mit Gladbach: null Punkte. „Es ist unerklärlich, dass wir uns so aus der Bahn werfen lassen“, monierte er.

Hütters Gesamt-Bilanz in den rheinischen Duellen ist ernüchternd und trägt zum tristen Gesamteindruck seiner bisherigen Zeit in Gladbach bei. 0:4 und 1:2 endeten die Spiel gegen Bayer Leverkusen , schlimmer noch wiegen natürlich die insgesamt 2:7 Tore gegen die Kölner, die in den beiden Pleiten gegen das Team von Steffen Baumgart zusammenkamen.

Er wirkte ratlos, hatte kurz nach dem traurigen Treiben keine Erklärung für das, was passierte. „Wir hätten so viel gutmachen können und haben es einfach nicht geschafft, den Schwung mitzunehmen nach zuletzt zehn Punkten. Es ist unerklärlich, dass wir uns so aus der Bahn werfen lassen“, sagte Hütter. Nach dem 0:1 in der fünften Minute waren die Borussen raus aus dem Spiel und kamen auch zu keinem Zeitpunkt wieder hinein.