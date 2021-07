Trotz dem 1:3 in Paderborn : Adi Hütters Lob für zwei Borussia-Talente

Paderborn Nach dem schwachen Auftritt beim 2:2 gegen Viktoria Köln hat sich Conor Noß beim 1:3 in Paderborn weitaus besser in Szene gesetzt, ein Sonderlob gab es von Trainer Adi Hütter für den 17 Jahre alten Yvandro Borges Sanches.

Fußball ist ein Tagesgeschäft, auch in der Vorbereitung. Das nächste Spiel kann vieles verändern oder zumindest einen Eindruck revidieren. Wie jetzt bei Conor Noß. Der 20-Jährige, der kürzlich einen Profivertrag bis 2024 bei Borussia bekommen hat, kam beim 2:2 gegen Viktoria Köln im ersten Testspiel überhaupt nicht zur Geltung, vertan war die Chance, sich Trainer Adi Hütter zu zeigen. Nun beim 1:3 in Paderborn sorgte Noß für einen der wenigen positiven Aspekte des Spiels mit seinem Fernschuss zum 1:2-Zwischenstand.

„Ich will das Beste aus mir rausholen, mich präsentieren und dem Trainer zeigen, dass ich da bin“, beschrieb Noß sein Ansinnen in diesen Tagen, das er indes wohl mit allen Nachwuchsleuten teilt, die mit dabei sind im Trainingslager in der Klosterpforte in Harsewinkel-Marienfeld, wo die Gladbacher von nun bis kommenden Samstag ihr Sommer-Trainingslager abhalten. Dort wird ein Hauptaspekt für Trainer Adi Hütter sein, sich einen brauchbaren Eindruck von der Qualität der Talente, die im Bewerbungsmodus für Mehr sind, zu machen, bevor am 26. Juli alle EM-Reisenden wieder da sind.