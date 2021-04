Borussias Manager über den künftigen Trainer : Diese Details gibt Eberl von der Hütter-Verpflichtung preis

Mönchengladbach Borussias Manager Max Eberl sprach im Vorfeld des Spiels gegen Eintracht Frankfurt über die Verpflichtung und den Vertrag des künftigen Gladbach-Trainers Adi Hütter.

Max Eberl war zuletzt in Salzburg. Es war Länderspielpause, also war Zeit, Dinge jenseits des Tagesgeschäfts zu klären. Es war eine lohnende Reise. Denn Borussias Manager traf sich mit Adi Hütter, dem künftigen Gladbach-Trainer, der am Samstag mit seinem Noch-Klub Eintracht Frankfurt in den Borussia-Park kommt (15.30 Uhr/Sky). „Ich habe ihm unsere Geschichte erzählt, die er ja in Teilen kennt wegen des Champions-League-Play-offs gegen seine Berner 2016, und ich habe unsere Vorzüge dargestellt. Es war ein angenehmes, offenes Gespräch. Was ihn letztlich überzeugt hat, zu uns zu kommen, müsste man ihn fragen. Aber ich freue mich, dass er sich für uns entschieden hat“, sagte Eberl.