Plea-Diagnose steht noch aus : Hütter ärgert sich über das Verletzungspech

Mönchengladbach Noch steht nicht fest, wie schwer sich Alassane Plea beim 1:0 Borussias gegen den FC Metz am Knie verletzt hat. Doch ist es schon der fünfte Spieler aus dem Stamm, den es getroffen hat. Trainer Adi Hütter hat sich dazu geäußert.

Adi Hütter gibt sich nach außen gelassen. Doch könnte man es Borussias neuem Trainer nicht verdenken, wenn er innerlich auch mal richtig fluchen würden in diesen Tagen. Denn sein Start bei Borussia ist voller Tücken und Hindernisse. Ohnehin steht ihm ein wichtiger Teil des Kaders, die EM-Reisenden, erst ab Mitte der kommenden Woche zu Verfügung. Zudem werden wohl noch zwei, drei Spieler gehen und andere dazu kommen, was die Planungssicherheit in seinen ersten Wochen am Niederrhein ebenfalls schmälert.