Borussias Abwehrchef : Ginter will gegen Lewandowski fit sein

Mönchengladbach Gegen seinen Ex-Klub aus Freiburg musste Matthias Ginter noch zugucken. Aber beim Schlager gegen den FC Bayern München am Samstag will Borussias Abwehrchef um jeden Preis wieder mit von der Partie sein.

So gab der 25-Jährige den Kollegen einige motivierende Worte mit auf den Weg und sah dann den fünften Liga-Heimsieg in Serie von der Tribüne aus. „Die Jungs haben es gut gemacht und verdient gewonnen“, lobte er. Auch Ginter hatte sich also gut unterhalten bei dem Fußball-Spiel, das, auch dank des engagierten Mittuns der Gäste so rasant war wie beste Hollywood-Action.

Am Montag war Ginter beim Auslaufen wieder dabei und bereitet sich nun in den kommenden Tagen auf das Spiel am Samstag gegen den FC Bayern München vor. Dann gilt es. gegen den Rekordmeister das aufzuarbeiten, was er und die anderen Borussen in der vergangenen Saison erlebten. Nach dem Feiertag in München, als es einen grandiosen 3:0-Erfolg in der Hinrunde gab, revanchierten sich die Bayern mit einem 5:1-Sieg in Gladbach. Ginter kennt es nicht anders seitdem er 2017 bei Borussia angeheuert hat. Denn schon in seiner ersten Gladbach-Saison gab es erst einen Triumph gegen die Bayern, ein emotionales 2:1, bei dem er selbst traf, und dann im Rückspiel bei den Bayern ein 1:5.