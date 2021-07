Zwei Wochen vor dem Liga-Duell : Borussia spielt in der Vorbereitung beim FC Bayern

Mönchengladbach Der Vorbereitungsplan für Borussia Mönchengladbach ist komplett. Fünf Testspiele werden die Gladbacher bestreiten. Kurios: Zwei Wochen vor dem Liga-Duell wird es ein Freundschaftsspiel beim FC Bayern München geben.

Am Samstag (10.30 Uhr) wird Borussia Mönchengladbach die erste Einheit unter dem neuen Trainer Adi Hütter absolvieren. Das erste Testspiel wird am 10. Juli gegen Viktoria Köln ausgetragen. Der Drittligist kommt dann nach Mönchengladbach. Hütters Vorgänger Marco Rose hatte vor zwei Jahren im Rheydter Grenzlandstadion mit einem 8:0 gegen den 1. FC Mönchengladbach sein Debüt gefeiert.

Nach zwei Wochen Vorbereitung fährt Borussia dann ins Trainingslager. Die Corona-Situation lässt wie 2020 keine Rückkehr nach Rottach-Egern an den Tegernsee zu. Die Mannschaft hätte dort nicht die gewohnte Nähe zu den mitreisenden Fans zeigen können. Deshalb trainiert Borussia vom 17. bis 24. Juli wie vergangenes Jahr in Harsewinkel-Marienfeld in Ostwestfalen und wohnt in der Hotel-Residence Klosterpforte. Auf dem Weg dorthin steht ein weiteres Testspiel an beim Zweitligisten SC Paderborn. Für 2022 ist das Trainingslager am Tegernsee aber schon fest eingeplant.