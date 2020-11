Fohlen-Gerüchtecheck : Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Zakaria geht

Mönchengladbach In der Fohlen-Gerüchteküche checken die RP-Reporter die neuesten Transfergeschichten rund um Borussia Mönchengladbach. Heute: Wird Denis Zakaria Borussia 2021 verlassen?

Der Bezahlsender „Sky“ berichtet, dass Borussias Sechser Denis Zakaria dazu tendiere, Borussia nach dieser Saison zu verlassen und ein neues Kapitel seiner Karriere zu beginnen. Zuletzt hatte der Sender Zakaria als Backup für Joshua Kimmich beim FC Bayern ins Gespräch gebracht. Mehrfach, so hieß es, soll der Rekordmeister Kontakt zu Zakarias Beratern aufgenommen haben. Auch Manchester United soll an Zakaria interessiert sein, ebenso der Stadtrivale Manchester City .

Aktuell arbeitet Zakaria weiter an seinem Comeback nach der Knorpelverletzung, die er sich am 7. März im Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund bei einem Zusammenstoß mit seinem Torwart Yann Sommer zugezogen hatte. Er ist seit über acht Monaten ohne Spielpraxis. Dass Zakaria in diesem Jahr noch als Leistungsträger zurückkehrt, ist unwahrscheinlich. Für den Schweizer ist es ein schlimmes Jahr. Trotzdem ranken sich ständig Gerüchte um ihn. Schon im vergangenen Jahr wurde spekuliert, er plane den Abschied. Dieses Mal könnte es aber konkret werden. Da sein Vertrag 2022 endet und die Verlängerung, die Borussia sich erhofft hatte, eher unwahrscheinlich ist, müsste Zakaria 2021 verkauft werden. Denn Sportdirektor Max Eberl hatte angekündigt, dass er nicht mit offenen Verträgen ins letzte Vertragsjahr gehen wolle.