Gegen den FC Augsburg Gladbachs Abschied in den Umbruch

Dass Lars Stindl die Tränen kommen werden, wenn am Samstag gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr, Sky) sein letztes Spiel für Borussia Mönchengladbach endet, hat der scheidende Kapitän angekündigt. Acht Jahre war er Borusse, er hat den Fußball des Klubs in dieser Zeit mitgeprägt. Auch Marcus Thuram und Ramy Bensebaini, beide seit 2019 im Klub, werden ihr letztes Spiel für Gladbach machen. Mit einer Fotokollage wird das Trio offiziell verabschiedet, das ist so üblich in Gladbach.