Fabian Schär

Verein: Newcastle United

Position: Innenverteidiger

Jahrgang: 1991

Marktwert: 7 Millionen Euro

Mittlerweile gibt es Gerüchte, Newcastle wolle mit dem Schweizer verlängern, zwischenzeitlich hatte es so ausgesehen, als könne Schär einer Einkaufs-Offensive der Engländer zum Opfer fallen. Hat Schär den Wunsch, in der Bundesliga zu spielen, könnte sich das Blatt noch mal wenden. Über einen Wechsel nach Gladbach wurde schon erstmals 2013 spekuliert. Ergibt sich bei Borussia weiterer Bedarf in der Verteidigung, könnte Schär eine Option sein.