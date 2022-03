Fabian Schär

Verein: Newcastle United

Position: Innenverteidiger

Jahrgang: 1991

Marktwert: 7 Millionen Euro

Schär könnte einer Einkaufsoffensive von Newcastle zum Opfer fallen und wäre für Borussia zu bezahlen, obwohl er an die Gehälter in der Premier League gewöhnt ist. Gerüchte gab es schon 2013 erstmals. Ergibt sich bei Borussia weiterer Bedarf in der Verteidigung, könnte Schär eine Option sein.