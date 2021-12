Pascal Groß

Verein: Brighton & Hove Albion

Position: Zentraler Mittelfeldspieler

Jahrgang: 1991

Marktwert: 7 Millionen Euro

Groß lebt seinen Traum in der Premier League, 2017 kam er aus Ingolstadt und wurde aufgrund seiner Vorbereiter-Qualitäten schon in einem Atemzug mit Kevin De Bruyne genannt. Im Karriereherbst würde er aber auch gerne noch mal in der Bundesliga spielen. Da Gladbach nicht nur auf Youngster setzen kann - warum nicht mal solch einen Transfer tätigen?