„Fohlenfrühstück“ - das bringt der 20. Oktober : Um 14.30 Uhr heben die Borussen ab

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 20. Oktober früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Heute Morgen trainieren die Fohlen noch am Borussia-Park . Das Training ist für 11 Uhr angesetzt. Nach einem gemeinsamen Mittagessen macht sich der Borussen-Tross auf den Weg zum Düsseldorfer Flughafen. Um 14.30 Uhr hebt die Charter-Maschine nach Mailand ab. Für 18.30 Uhr ist vor Ort noch eine Pressekonferenz mit Marco Rose und Marcus Thuram angesetzt.

Borussen-Geburtstage

Zeitreise Hennes Weisweiler hieß der Trainer auf Seiten des 1. FC Köln, Juppy Heynckes war der Borussia-Trainer. Am 20. Oktober 1974 gab es eines der torreichsten Rheinderbys aller Zeiten. Dabei drehten die Fohlen einen 0:3-Rückstand nach der Pause innerhalb von zwanzig Minuten in ein 4:3 um, ehe sie in der 74. Minute noch das 4:4 kassierten.

Und sonst noch? Hier können Sie sich kostenlos Tickets für die Trainingseinheiten der Fohlen sichern. Bis zu 300 Fans sind am Trainingsplatz erlaubt. Am 14. Oktober begann der Vorverkauf für das Champions-League-Heimspiel gegen Real Madrid. Inhaber einer Dauerkarte Plus dürfen bis zu zwei Tickets für die Partie am 27. Oktober kaufen. Wer mehrere Dauerkarten Plus besitzt, darf sich die entsprechende Anzahl an Tickets sichern.