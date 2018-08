Borussia Mönchengladbach: 60.000 Fans beim Familienfest

Volksnah: Borussias Mittelfeldspieler Christoph Kramer nimmt ein Bad in der Fan-Menge. Foto: Dirk Päffgen Paeffgen (dirk)/Dirk Päffgen

Mönchengladbach Borussia sieht sich als Familienverein. Darum ist das traditionelle Familienfest ein Muss. 60.000 Menschen kamen und feierten mit.

Alassane Plea lächelte. Er stand auf der großen Bühne, die hinter der Nordkurve des Borussia Parks erreichtet worden war, und schaute auf ein Meer von Menschen. Die riefen seinen Nachnamen und feierten den Franzosen. Plea ist der neue Stürmer Borussias und zudem der teuerste Einkauf des Vereins, 23 Millionen Euro hat er gekostet. Nun erlebte er, was es heißt, Borusse zu sein. Er sagte nichts, er genoss den Moment, dann stellte er sich zu den Teamkollegen.

Auch für Michael Lang, den neuen Schweizer, war es ein Erlebnis. „Es war schon im Trainingslager sehr speziell, da habe ich zum ersten Mal große Augen gemacht. Jetzt ist es noch eine Stufe mehr. Das macht viel Vorfreude auf die neue Saison“, sagte der 27-Jährige, der wegen eines Außenband-Teilrisses derzeit nicht spielen kann. Der Zuspruch der Fans tut gut und treibt an. „Es macht Spaß, hier zu sein“, sagte Lang.

Er und die anderen Borussen waren am Sonntagnachmittag in Gruppen unterwegs auf dem Rummelplatz namens Borussia-Park, sie standen auf den Bühnen oder saßen an den Autogramm-Tischen auf dem Logen-Balkon im Stadion. Dort waren sie arg gefordert, sie schrieben und schrieben und schrieben ihre Namen auf Trikots, Mützen, Poster und und und. „Der Familientag ist für uns sehr wichtig, wir möchten ein Verein zum Anfassen sein, wir stehen für die Nähe zu unseren Fans“, sagte Guido Uhle, Prokurist bei Borussia.