Borussia Museum : 500 Film-Minuten für das Borussen-Museum

Making of für das Museum: Das Team von „Family Affair“ hat auch Sequenzen neu gedreht. Foto: Borussia

Mönchengladbach Das Team „Family Affair“ hat 1800 Stunden Rohmaterial zusammengetragen, unter anderem fast alle Tore.

Der „Herr der Ringe“ liegt in seiner ausgedehnten Fassung und mit allen drei Teilen dann doch noch deutlich vorn. 726 Minuten, also mehr als zwölf Stunden, ist das filmische Epos lang, das Regisseur Peter Jackson aus der geschriebenen Trilogie von J.R.R. Tolkien gemacht hat. Aber mit „Der Pate“ können Ingo Müller, Vivian Wang und das restliche Team von „Family Affair“ absolut mithalten. 523 Minuten lang sind die drei Mafia-Filme von Martin Scorsese, wenn man sie nacheinander schaut – und nahezu ebenso viel Videomaterial ist in der Schau des neuen Borussia-Museums zu besichtigen. „Family Affair“ ist für die Bewegtbilder in der Schau des Vereins verantwortlich.

„Wir haben aus 1800 Stunden Rohmaterial aus verschiedenen Archiven und privaten Sammlungen, Inhalte, aus Borussias Archiven und neu gedrehten Sequenzen plus 60 Zeitzeugeninterviews mit einer Länge von 42 Stunden und alle Borussia-Tore in Clips diese 500 Minuten gemacht“, berichtet Müller, der mit seiner Firma seit Oktober 2016 für Borussia tätig ist. Unter anderen haben Müller und Co. die Filme im Rahmen der EM-Bewerbung produziert. Der Leitfaden bei der Produktion der Museums-Filme war die Leidenschaft für Borussia, „die muss immer rauskommen, in jedem Bild, das es in der Fohlenwelt zu sehen gibt“, sagt Wang.

Unter anderem der WDR hat Müller Zugriff auf sein Archiv ermöglicht, um nach Material zu forschen, es zu sichten und zu bewerten. „Es war ja unser Ziel, möglichst alle Borussen-Tore zeigen zu können“, sagt Müller. In der Bundesliga sind es bis dato 2940 Tore. Ganz vollständig ist die Sammlung nicht, ganz einfach, weil es nicht alle Treffer im Bild gibt, gerade auch aus den drei Zweitliga-Jahren.

Doch zuweilen galt auch das Motto: Was man nicht hat, wird eben gemacht. „Re-Inactment“ heißt der Fachbegriff dazu. Das meint nichts anderes, als dass einige Szenen aus der Borussen-Historie, die von großer Bedeutung sind, aber nicht in bewegten Bildern verfügbar, einfach nachinszeniert wurden. Kleine Spielfilme sind entstanden, die mal Sportgeschichte, mal auch ein Stück Sozialgeschichte erzählen in schwarz-weißen Bildern.

„Wir erzählen die Geschichte Borussias in Exponaten, Fotos und bewegten Bildern“, sagt Müller, „es ist ein Gesamtkunstwerk, in dem alle Elemente zusammenspielen und damit eine Geschichte erzählen. Darum mussten wir uns auch immer wieder entscheiden, wie wir was umsetzen, was wie besser erzählt werden kann.“ Müller und Wang sind Gladbach-Fans, sie kommen aus Berlin, gehören zum dort angesiedelten Fanklub „Block B“, sind aber inzwischen an den Niederrhein umgesiedelt. „Man braucht die Raute im Herzen, um zu spüren, wie man die Geschichte des Vereins erzählen kann“, sagt Wang.

Das verfügbare Bildmaterial gibt der Ausstellung eine entscheidende Tiefe. Die 1800 Minuten Rohmaterial sind ein Archiv, ein unerschöpfliches nahezu. „Wir können sozusagen noch viel nachfüllen“, sagt Elmar Kreuels, der das nach dem von Bayern München zweitgrößte deutsche Vereinsmuseum leitet. „Wir haben unglaublich viel gesammelt, wir mussten uns von fast 90 Prozent des Materials trennen. aber dank der neuen Medien haben wir die Möglichkeit, auf zwei, drei oder vier Ebenen eine zu Geschichte erzählen“, erklärt Borussias Mediendirektor Markus Aretz.

19 der 500 Minuten Bewegtbilder entfallen auf einen Film, der die Geschichte Borussias bis heute skizziert – im sogenannten Raum Bökelberg, in dem der Block 16 der Nordkurve des früheren Borussen-Stadions mit originalen Sitzschalen, Wellenbrechern und Stadionordnung nachgebildet wurde. Dreigeteilt ist die Leinwand, es ist ein regelrechtes Bilderfeuerwerk im Zeichen der Raute.