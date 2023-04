500. Bundesliga-Heimsieg Warum das 2:0 das passende Ergebnis zu Gladbachs Jubiläum war

Mönchengladbach · Mit dem 2:0 am Sonntag gelang Borussia der 500. Heimsieg in der Bundesliga. Ein guter Anlass, um einen Blick zu werfen auf Lieblingsgegner, Rekorde und Durststrecken im eigenen Stadion. Welcher Trainer am häufigsten daheim feiern durfte – und wo Gladbach überall „zu Hause“ siegte.

11.04.2023, 17:53 Uhr

