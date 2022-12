Rückblick in Bildern Die 50 prägendsten Borussia-Momente des Jahres 2022

20. Februar 2022

Gleich in seinem ersten Spiel erlebt Virkus in neuer Funktion eine 0:6-Klatsche bei Borussia Dortmund. Anders als in der Hinrunde beim 0:6 gegen den SC Freiburg fallen die Tore mehrheitlich in der zweite Hälfte, ab dem 0:3 in der 70. Minute fällt Gladbach auseinander.