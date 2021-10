Große Siege der Vereinsgeschichte : Borussia erweitert ihre Liste der „Magischen Nächte“

So sehen Sieger aus: Die Borussen feiern nach dem 5:0 gegen Bayern München mit den Fans. Foto: AP/Martin Meissner

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach ist bekannt für Kantersiege, zudem ist die Liste ihrer großen Erfolge gegen hochkarätige Gegner lang. Am Mittwoch beim 5:0 gegen den Bayern verband sie beides miteinander – und erinnerte an die größten Momente ihrer Vereinsgeschichte.

Wenn die Gladbacher Borussen in ihren Glanzzeiten so richtig loslegten, dann fiel nicht selten ein Satz, der nicht zu Ende geführt werden muss: „Wenn es einmal läuft,….“ Borussia, das war die gefürchtete Torfabrik der Bundesliga, der alleine in der höchsten Spielklasse des deutschen Fußballs vier zweistellige Siege gelangen. Doch es kam nicht alleine auf die Höhe des Ergebnisses an, Borussias Spiel war in ihren größten Momenten geradezu rauschhaft, alles schien dann möglich zu sein mit dieser Mannschaft, die sich nicht mehr zügeln ließ in ihrem Vorwärtsdrang. Einen solchen Moment erlebte sie am Mittwochabend vor allem in den ersten 20 Minuten der 5:0-Gala gegen die Bayern mal wieder.

Die Blaupause für ihre rauschhaften Auftritte lieferte Borussia 1971 beim 7:1 im Europapokal der Landesmeister gegen Inter Mailand ab. Jenes Festival feierte vor gut einer Woche seinen 50. Jahrestag. „An diesem Tag hätten wir alles überspielt, egal, was sich uns in den Weg gestellt hätte“, sagte Günter Netzer einmal über die magische Nacht, in der die stolzen Italiener nicht mehr wussten, wie ihnen geschah. Einen ähnlichen Eindruck machten am Mittwoch auch die Bayern, die in den Wochen zuvor selbst einigen Gegnern Lehrstunden erteilt hatten.

Das 5:0 gegen in allen Belangen unterlegene Münchner gehört bei weitem nicht zu den höchsten Siegen der Gladbacher im Pokal – was in einem Wettbewerb mit regelmäßiger Teilnahme von Amateurklubs kein Wunder ist. Und selbst gegen Bundesligisten hat Borussia im Cup-Wettbewerb schon höher gewonnen – alleine in der Saison 1986/87 Borussia Dortmund 6:1 und Bayer Uerdingen 9:2 geschlagen.

Doch mehr Glanz als Gladbachs Kantersieg gegen die Bayern strahlten in Borussias Pokalhistorie wohl nur zwei Spiele aus: das 2:1 nach Verlängerung im Finale 1973 mit der schon Hollywood-reifen Dramaturgie des sich selbst einwechselnden Siegtorschützen Günter Netzer und das 5:4 nach Verlängerung im Halbfinale 1984 gegen Werder Bremen mit all seinen irren Wendungen und der Geburtsstunde des Jokers Hans-Jörg Criens. Die Gala gegen Bayern bot zwar kein Drama, aber sie faszinierte mit ihrer nicht für möglich gehaltenen Deutlichkeit.

Und so kann dieses 5:0 selbst mit den großen Siegen der Gladbacher mithalten, die sie in der Bundesliga gegen die Bayern feierten – sei es das 3:1 im spannenden Meisterschaftskampf 1971, nur wenige Tage nach dem Pfostenbruchspiel gegen Werder Bremen, oder der erste Sieg in München 1995 nach 30 quälend langen Jahren des Wartens. Ein 5:0 gab es gegen die Bayern auch schon mal, am letzten Spieltag der Saison 1973/74. Jener Kantersieg gelang aber gegen Münchner, die schon als Meister feststanden und erst am Tag zuvor in Brüssel erstmals den Landesmeister-Cup gewonnen hatten. Da hat der Pokalcoup der Gladbacher nun eine andere Wertigkeit.

Zudem war es ein Flutlichtspiel, und Abendspiele elektrisieren sowohl die Mannschaften als auch die Zuschauer zusätzlich. Womit der Bogen geschlagen ist zurück zum 7:1 gegen Inter Mailand. Mit diesem Triumph machte sich Borussia einen Namen in ganz Europa, fortan war jedem Gegner bewusst, mit was für einem Team sie es zu tun bekamen. Doch nicht jedem half diese Erkenntnis. Auch Real Madrid ging einst gegen Borussia unter, 5:1 hieß es 1985 im Düsseldorfer Rheinstadion. Was jene Gala mit dem Erfolg gegen Inter verbindet, ist das tragische Scheitern, das auf die Siege folgte. 1971 gegen Mailand war es die Büchse, die Roberto Boninsegna traf, der sich daraufhin auswechseln ließ – das Spiel wurde annulliert. Und 1985 kassierten die Borussen im Rückspiel in Madrid in vorletzter Minute das 0:4 und schieden somit doch noch aus.

Mitunter gelang Borussia aber auch in entscheidenden Momenten durch die Höhe ihres Sieges Historisches. So gewann sie 1975 erstmals den Uefa-Cup dank eines 5:1 bei Twente Enschede, nachdem sie daheim nur 0:0 gespielt hatte. Es wird wohl auf ewig der höchste Auswärtssieg in einem Europapokalfinale bleiben – denn Endspiele werden längst an einem neutralen Ort und nicht mehr mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Und einen höheren Auswärtssieg einer deutschen Mannschaft in der Champions League als das 6:0 der Gladbacher vergangene Saison bei Schachtar Donezk gelang auch nur den Bayern – die nun wiederum in Gladbach die höchste Pokalklatsche ihrer Vereinsgeschichte kassierten.