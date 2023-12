Umfrage zum Last-Minute-Sieg Wie weit kommt Gladbach im DFB-Pokal? Das sagen die Fans

In letzter Minute entging Borussia Mönchengladbach am Dienstagabend durch das Tor von Manu Koné in der 120. Minute dem Elfmeterschießen. Nach dem 1:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg im Achtelfinale des DFB-Pokals wollten wir unter anderem wissen, welchen Borussen Sie gegen Wolfsburg am stärksten fanden und wie weit Gladbach in dem Wettbewerb noch kommt.