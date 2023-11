Auch das Derby hat damit zu tun Borussia zeigt sich beim 4:0 selbst, wie Erfolg geht

In der Retrospektive dieser Saison wird der 4:0-Sieg von Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg womöglich markant sein. Weil es der bis dahin höchste Liga-Sieg war unter dem neuen Trainer Gerardo Seoane. Weil es zum ersten Mal gelang, in der Liga ohne Gegentor zu bleiben. Und weil die Gladbacher vorn und hinten gleichermaßen konzentriert und effizient arbeiteten. Es kann sein, dass dieser Sieg als Durchbruch in dieser Saison definiert wird, weil sich die Gladbacher hier freispielten im neuen Stil unter Seaone.