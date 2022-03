Borussia-Park füllt sich : 34.500 Zuschauer gegen Hertha BSC sind möglich

Service Mönchengladbach Knapp vier Monate wird es am Samstag her sein, dass im Borussia-Park deutlich mehr als 10.000 Zuschauer ein Spiel sehen durften. Wie die Stadt Mönchengladbach am Dienstagabend mitteilte, ist die Kapazität noch einmal erhöht worden. Diese Corona-Regeln gelten gegen Hertha BSC.

Sportlich ist die Zahl ein Hoffnungsschimmer: Vor deutlich mehr als 10.000 Fans hat Borussia Mönchengladbach in dieser Saison kein Heimspiel verloren. Anfang Dezember begann gleichzeitig mit der erneuten Reduzierung der Kapazität eine Niederlagenserien, zuletzt gab es immerhin den Sieg gegen den FC Augsburg und das Unentschieden gegen den VfL Wolfsburg. Am Samstag im Abstiegsduell gegen Hertha BSC (18.30 Uhr) dürfen nun erstmals seit dem 4:0-Erfolg gegen die SpVgg Greuther Fürth am 20. November deutlich mehr Zuschauer in den Borussia-Park kommen, damals lag die Kapazität bei 48.500.

Der Verein hatte am Dienstag einen Antrag gestellt und ein Hygienekonzept eingereicht, um noch mehr als die bis dahin genehmigten 25.000 Fans zulassen zu dürfen. Wie die Stadt Mönchengladbach unserer Redaktion am Abend mitteilte, beträgt die Kapazität am Samstag nun 34.500 Zuschauer - also so viele, wie einst ins Bökelbergstadion passen.

Die aktuelle Coronaschutzverordnung in Nordrhein-Westfalen lässt zu, dass kommunal in Abstimmung zwischen den Veranstaltern und den Behörden noch einmal spezielle Regelungen verabschiedet werden können. So spielte der 1. FC Köln bereits am vergangenen Sonntag vor 37.500 Fans, was 75 Prozent der Stadion-Kapazität entspricht, gegen die TSG Hoffenheim. In Gladbach sind es nun 64 Prozent.

Es gilt am Samstag weiterhin die 2G-Plus-Regel. „Zutritt erhalten nur vollständig geimpfte und genesene Fans, die zusätzlich über einen negativen Test-Nachweis (max. 24 Stunden alter Antigen-Schnelltest oder max. 48 Stunden alter PCR-Test) verfügen. Der Test kann durch eine Booster-Impfung (Dritt-Impfung) ersetzt werden“, so der Verein. Darüber hinaus gilt durchgängig die Maskenpflicht.

Die Mehrheit der Tickets fürs Hertha-Spiel waren automatisch vergeben an Inhaber einer sogenannten Dauerkarte Plus und Inhaber einer Saisonkarte für Sitzplätze. Wer eine Saisonkarte für Stehplätze besitzt, kann sich seit 18 Uhr am Dienstag eines der verbleibenden Tickets sichern. Am Mittwoch um 10 Uhr beginnt der Vorverkauf für Vereins- und Fanprojekt-Mitglieder, anschließend der freie Verkauf des Restkontingents.

Und selbst die 34.500 sind wohl nur ein kurzer Zwischenschritt zur Vollauslastung. Nach jetzigem Stand könnte der Borussia-Park am 3. April gegen Mainz 05 und damit auch am 16. April im Derby gegen Köln wieder richtig ausverkauft sein. Das hat die Bund-Länder-Konferenz bereits vor einigen Wochen in Aussicht gestellt. Unklar ist, unter welchen Bedingungen eine Vollauslastung möglich wäre und welche Rolle die derzeit wieder steigende Corona-Inzidenz bis dahin spielt.

