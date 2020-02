Herrmann, die Top Ten und das 3000. Tor : Diese Rekord-Werte kann Borussia knacken

Das wäre eine verrückte Geschichte: Theoretisch könnte Patrick Herrmann, hier beim Torjubel nach seinem Treffer gegen den SC Freiburg, gegen Leverkusen sein Top-Ten-Spiel und Borussias 3000. Tor machen. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Mönchengladbach Es gibt einige Fakten und Rekord-Werte, die Borussia in dieser Saison noch erreichen kann: Patrick Herrmann steht vor dem Einzug in die Top Ten, Borussia kann das 3000. Tor, einen Heim- und einen Punkte-Rekord schaffen.

Wenn die Dinge auf feinste zusammenkommen, schreibt Patrick Herrmann bald an einem Tag gleich doppelt Geschichte. Dann würde er in dem Spiel, das ihn in die Top Ten aller Borussen nach Einsätzen befördert, auch das 3000. Bundesliga-Tor der Gladbacher erzielen. Fünf Einsätze fehlen Herrmann (320 Spiele) noch, um Ewald Lienen, der bislang mit 324 Spielen auf Rang zehn des Borussen-Rankings steht, zu überholen. Und zwölf Tore müssen die Borussen noch erzielen, um die 3000 voll zu machen. Diese Mark haben bislang nur der FC Bayern, Borussia Dortmund und Werder Bremen geknackt.

Info Trainer Rose und drei Spieler vor einer Sperre Trainer Marco Rose (drei Gelbe Karten) sowie Breel Embolo, Tony Jantschke und Florian Neuhaus (alle vier Gelbe Karten) sind bei der nächsten Verwarnung gesperrt.

Theoretisch ist die Zusammenkunft von Herrmanns Aufstieg und der Tormarke frühestens am 22. März möglich, wenn die Borussen daheim gegen Bayer Leverkusen spielen. Vorausgesetzt Herrmann wird bis dahin in jedem Spiel eingesetzt, wäre es die Nummer 325. Um an diesem Tag auch den Torrekord zu schaffen, müssen die Borussen - rein theoretisch - ihre bisherige Torbilanz etwas steigern, liegt sie doch bei zwei pro Spiel. Doch rein historisch betrachtet, kann Gladbach so etwas auch in 90 Minuten regeln, 1978 gegen den BVB gab es zwölf Tore in einem Spiel, bis heute ist das 12:0 Bundesliga-Rekord.

Gelingt am Samstag gegen 1899 Hoffenheim ein Heimsieg, wäre ein weiterer Rekord in dieser Spielzeit im Bereich des Möglichen: 13 Heimerfolge am Stück zu schaffen. In der vergangenen Saison stellten die Borussen mit saisonübergreifend zwölf Siegen hintereinander im Borussia-Park den Rekord aus der Saison 1983/84 ein, verpassten dann aber durch das 0:3 gegen Hertha BSC die 13. Acht Heimsiege sind es nun, fünf fehlen noch. Das Spiel gegen Union Berlin am 11. April ist der Stichtag für den Rekord, das Dutzend voll machen könnte Gladbach dann auch gegen Leverkusen.

Weit früher könnte Raffael ein Jubiläum feiern, wenn zutrifft, was ihm Trainer Marco Rose ein wenig versprochen hat: Der „Maestro“ darf mal wieder spielen. Zweimal muss er das noch tun, um die 200 als Borusse voll zu machen. Beim 2:1 gegen die Bayern am 7. Dezember hatte er sein 198. Spiel. Frühester Jubiläumstermin wäre das Spiel in Augsburg. Ob mit oder ohne Einsatz: Raffael könnte zum dritten Mal Teil einer Gladbacher Mannschaft sein, die in die Champions League einzieht. Die ersten beiden Male – 2015 und 2016 (via Pay-offs) – gab es auf dem Weg dahin 3:1-Heimsiege gegen Hoffenheim. Zuletzt gab es drei Unentschieden gegen die Kraichgauer, sollte nun ein Sieg gelingen, wäre es vielleicht ein gutes Omen. Klappt es nicht mit der Königsklasse, wäre die insgesamt vierte Europa League-Teilnahme der Gladbacher möglich. Was fast sicher gelingen wird, ist die neunte Einstelligkeit in Folge. Besser war Borussia nur zwischen 1966 und 1978, als sie zwölfmal am Stück in der oberen Tabellenhälfte die Saison beendete.