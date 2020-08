Testspiel gegen Greuther Fürth : 300 Fans dürfen rein - erstmals wieder Zuschauer im Borussia-Park erlaubt

Mönchengladbach Nach über fünf Monaten können Borussia-Fans wieder ein Spiel ihrer Mannschaft live erleben. Für das Testspiel gegen Zweitligist Greuther Fürth in der kommenden Woche sind 300 Zuschauer zugelassen. Vereinsmitglieder können sich ab Samstag die Tickets sichern.

Borussia wird am Donnerstag, den 27. August, um 15.30 Uhr im Borussia-Park auf Greuther Fürth treffen. Gemäß der aktuellen Corona-Schutzverordnung lässt der Verein für diese Partie 300 Fans ins Stadion - erstmals seit dem letzten Heimspiel am 7. März gegen Borussia Dortmund (1:2).

Zuvor trifft die Mannschaft von Trainer Marco Rose im Rahmen ihres Trainingslagers in Harsewinkel (Kreis Gütersloh) noch auf den Bundesliga-Absteiger SC Paderborn. Das Spiel findet am kommenden Samstag um 17 Uhr auf der Hotelanlage der Klosterpforte statt, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Das Testspiel bei VVV Venlo am 4. September um 19 Uhr ist das letzte der Vorbereitung. Eine Woche später treffen die Borussen in der 1. Runde des DFB-Pokals auf den Gewinner des Bremer Landespokals. Die bisherigen Testspiele gegen die Drittligisten SC Verl und den MSV Duisburg wurden jeweils mit 4:0 gewonnen.

Wann und ob in naher Zukunft wieder Fans bei einem Pflichtspiel der Borussia ins Stadion dürfen, ist weiterhin ungewiss. Sicher ist nur: Der Verein hat für jegliche Szenarien, die eine Rückkehr der Fans ins Stadion betreffen, bereits Konzepte erarbeitet .

„Borussia ist für jede Situation vorbereitet. Wir sind für alles dankbar, was entschieden wird in Richtung der Rückkehr der Fans“, hatte Borussias Sprecher Markus Aretz unserer Redaktion in der vergangenen Woche gesagt.