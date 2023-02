Ergebnis des Fan-Barometers Die Stimmung rund um Borussia ist unentschieden

Borussias Saison weiß nach 19 Spieltagen nicht so richtig, wohin sie will. „Gewinnst du zwei Spiele, schaust du nach oben, verlierst du zweimal, musst du nach unten gucken. Darum fühlt es sich im Moment wie ein Hin und Her an“, sagte Manager Roland Virkus im Interview mit unserer Redaktion. Wobei es zwei Siege in Folge noch nicht gegeben hat unter Trainer Daniel Farke, dafür aber allein schon in diesem Jahr zwei Pleiten nacheinander.