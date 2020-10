„Fohlenfrühstück“ : Das steht am 2. Oktober bei Borussia an

Das steht am 2. Oktober bei Borussia an

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 2. Oktober früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Um 15 Uhr geht es noch einmal raus auf den Platz: Abschlusstraining vor dem Derby gegen den 1. FC Köln am Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr). In der Domstadt wird die Entscheidung fallen, ob das Spiel gegen Gladbach vor Zuschauern stattfinden darf. Am Donnerstag war die Corona-Inzidenz auf mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gestiegen. Außerdem nominiert Bundestrainer Joachim Löw seinen XXL-Kader für gleich drei Länderspiele. Wird neben Matthias Ginter auch Florian Neuhaus wieder mit dabei sein?