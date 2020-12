DFB-Pokal-Gegner : Borussia darf im Achtelfinale auf weiteres Losglück hoffen

Mönchengladbach Durch einen klaren 5:0-Sieg bei der SV Elversberg hat Borussia Mönchengladbach das Achtelfinale im DFB-Pokal erreicht. Der Großteil der möglichen Gegner steht fest. Dabei ist weiteres Losglück gar nicht so unwahrscheinlich.

Mit Augsburg, Hoffenheim, Union Berlin, Mainz 05 und Freiburg haben sich die nächsten Bundesligisten aus dem Titelrennen verabschiedet. Teilweise scheiterten sie an Liga-Konkurrenten, teilweise aber auch am vermeintlichen Außenseiter der Partie.

Die Borussia hingegen hat ihre Aufgabe beim Regionalligisten aus Elversberg souverän gelöst und darf nun gespannt darauf sein, wer ihr am 3. Januar (ab 17.30 Uhr in der ARD-Sportschau) bei der Auslosung des Achtelfinals, das Anfang Februar stattfindet, zugelost wird. Dabei stehen die Chancen auf ein vermeintlich leichtes Los ganz gut. Mit Rot-Weiß Essen, die Zweitligist Fortuna Düsseldorf 3:2 geschlagen haben, ist sogar noch ein Regionalligist im Wettbewerb dabei.

Elversberg - Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik

DFB-Pokal 20/21 : Elversberg - Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik

Der SV Drochtersen, der VfB Stuttgart, Greuther Fürth und der Hamburger SV - so hießen Gladbachs Gegner in der Pokalsaison 2016/17, die mit dem tragischen Scheitern im Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt (7:8 n.E.) endete. Doch die Auslosung meinte es damals gut mit den Borussen, die darauf hoffen dürften, dass sie es nun (noch) nicht mit Borussia Dortmund , RB Leipzig, Leverkusen oder den Bayern zu tun bekommen, falls die beiden letztgenannten Teams sich im Januar qualifizieren sollten.

Bei der Auslosung wird Losfee Sven Hannawald die Kugeln alle aus einem Topf ziehen, die zuerst gezogene Mannschaft hat Heimrecht, wobei Rot-Weiß Essen als Amateurteam auch im Achtelfinale in jedem Fall im eigenen Stadion spielt. Dort waren die Gladbacher zuletzt in der ersten Pokalrunde 2017 zu Gast. Jonas Hofmann und Raffael trafen beim 2:1-Sieg. Sieben Klubs aus Nordrhein-Westfalen sind bislang für das Achtelfinale qualifiziert, was der Borussia selbst bei einem Auswärtsspiel eine leichte Anreise ermöglichen würde.