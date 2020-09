Ticketverkauf ab Donnerstag : Borussia mit 10.804 Fans gegen Union Berlin

Im Borussia-Park dürfen gegen Union Berlin 10.804 Zuschauer dabei sein. Foto: dpa/Bernd Thissen

Mönchengladbach Nun steht fest, wie viele Zuschauer bis Ende Oktober in den Borussia-Park dürfen. Am Donnerstag gibt der Klub das Ticket-Prozedere bekannt, das Fanprojekt will einen Stimmungsblock einrichten.

Von Karsten Kellermann und Jannik Sorgatz

Die Politik hat grünes Licht gegeben für mehr Fans in den Bundesliga-Stadien in NRW. Nachdem am vergangenen Wochenende bei den Pokalspielen 300 Zuschauer erlaubt waren, dürfen nun bis Ende Oktober 20 Prozent der eigentlichen Stadion-Kapazität zu den Spielen kommen. Im Fall von Borussia sind das exakt 10.804 Zuschauer, das hat der Klub am Mittwoch bekanntgegeben. Die Zahl basiert auf der Gesamtkapazität von 54.022 Fans.

Einen Austausch zwischen dem Verein, Mönchengladbachs Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners, dem Gesundheits- und Ordnungsamt hat es bereits gegeben. „Die Entscheidung der Politik sowie die entsprechende Freigabe der örtlichen Behörden begrüßen wir sehr und wir bedanken uns bei allen Beteiligten für das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird“, sagt Borussias Geschäftsführer Stephan Schippers.

Sportdirektor Max Eberl ergänzt: „Über die Rückkehr der Fans in die Stadien freuen wir uns alle ungemein. Wir haben bis jetzt im Zuge der Corona-Pandemie alles sehr gut gemeistert und ich hoffe und glaube, dass diese Pilotprojekte ebenfalls funktionieren werden.“

Noch gibt es ein paar Fragen zu klären Die für die meisten Borussia-Fans drängendste: Wie komme ich an Karten? Zunächst werden nur die 30.000 Dauerkarteninhaber sich für eine Tageskarten bewerben können. Am Donnerstag soll bereits der Vorverkauf für das Spiel gegen Union Berlin starten. Über die weiteren Details des Ticketverkaufs will der Klub noch informieren.

Die These mancher, dass die Fans sich nicht an die Regeln halten werden, verwirft Sportdirektor Max Eberl. „Es wird oft suggeriert, die Fans könnten die Regeln nicht einhalten. Das ist Quatsch, sie sind ja nicht doof“, sagte Eberl beim Fußballgipfel der Rheinischen Post.

Wie der Verein bereitet sich auch das Fanprojekt der Gladbacher auf die Rückkehr ins Stadion vor. „Von Anfang an haben wir Hand in Hand mit dem Verein für das große Ziel der Wiederzulassung von so vielen Fans wie möglich gearbeitet. Mein großes Dankeschön geht an die Verantwortlichen der Borussia, die für unsere Anliegen stets ein offenes Ohr hatten. So hat der Verein nach den Erfahrungen aus dem Oberneuland-Spiel sofort zugestimmt, als wir vom FPMG die Einrichtung eines zentralen Stimmungsblocks in der Nordkurve auch für die Corona-Zeit gefordert haben“, sagte Michael Weigand, Sprecher des FPMG Supporters Club, unserer Redaktion.