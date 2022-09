Liveticker : Weigl im Kader – so startet Borussia gegen Mainz

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Mainz aussehen

Liveblog Mönchengladbach Neun Pflichtspiele plus zahlreiche Testspiele ist Borussia Mönchengladbach ungeschlagen. Das soll auch heute gegen den FSV Mainz 05 so bleiben. Am besten gekrönt von drei Punkten. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken