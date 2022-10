Liveticker zum Nachlesen : Borussia demütigt Köln im Derby – die Nachlese

Liveblog Mönchengladbach Drei Derbys in Folge hat Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln verloren, dazu gab es vergangene Woche die 1:5-Pleite bei Werder Bremen. Am Sonntag war alles anders. Der Liveticker zum Nachlesen.

Vier Derbypleiten in Folge hat Borussia in der Bundesliga erst einmal hinnehmen müssen: von 1981 bis 1983, also vor beinahe 40 Jahren. Am Sonntag zählen für Daniel Farkes Team nur drei Punkte. Gladbachs Trainer hatte in England eine positive Derby-Bilanz mit Norwich City gegen Ipswich Town.