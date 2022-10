Derby am Sonntag um 15.30 Uhr im Ticker : Gladbach muss Wiedergutmachung betreiben gegen Köln

Foto: dpa/Maja Hitij 29 Bilder Das sind Borussias Derby-Helden gegen Köln

Liveblog Mönchengladbach Drei Derbys in Folge hat Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln verloren, dazu gab es vergangene Woche die 1:5-Pleite bei Werder Bremen. Am Sonntag ist damit für Daniel Farkes Mannschaft doppelte Wiedergutmachung angesagt. In unserem Ticker verpassen Sie nichts.

Vier Derbypleiten in Folge hat Borussia in der Bundesliga erst einmal hinnehmen müssen: von 1981 bis 1983, also vor beinahe 40 Jahren. Am Sonntag zahlen für Daniel Farkes Team nur drei Punkte. Gladbachs Trainer hatte in England eine positive Derby-Bilanz mit Norwich City gegen Ipswich Town.