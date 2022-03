1:1 beim Bonner SC : Borussias U23 wahrt den Abstand zu den Abstiegsplätzen

Mönchengladbach Eine Woche nach dem Sieg gegen Aachen hat Borussias U23 erneut gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf gepunktet. Das 1:1 beim Bonner SC sicherte ein Abwehrspieler, der schon gegen die Alemannia in der Schlussphase entscheidend war.

In kleinen Schritten ist Borussias U23 dabei, sich aus der Abstiegsgefahr in der Regionalliga West zu verabschieden. Ein solcher kleiner Schritt war am Samstag auch das 1:1 beim Bonner SC, mit dem das Team von Trainer Heiko Vogel die Hausherren, die ihrerseits nun den ersten Abstiegsplatz belegen, mit sechs Zählern auf Distanz hält.

In Bonn mussten die Borussen dabei ihre spielerischen Erwartungen nach der sehr attraktiven Partie gegen Aachen gleich ein wenig zurückschrauben. „Ich habe in 24 Jahren als Trainer noch nie einen Platz gesehen, der so stumpf war. Das hatte natürlich Auswirkungen auf das Spiel, denn vor den Toren passierte insgesamt sehr wenig“, fasste Vogel die Partie zusammen. „Wir hatten in der ersten Hälfte genau eine Chance, als Mika Schroers nicht ganz an den Ball kam. Zugelassen haben wir im Gegenzug gar nichts.“

Der Beginn der zweiten Hälfte war dann äußerst unglücklich für die Borussen. Denn in der 48. Minute gingen die Bonner in Führung. Dario Bezerra-Ehret flankte den Ball von der rechten Seite in den Strafraum, und Enrique Lofolomo, der den Ball vor dem nahenden Daniel Soumah klären wollte, drosch diesen unhaltbar für Jan Olschowsky ins eigene Netz. „Das war im Prinzip die erste ernsthafte Offensivbemühung der Bonner“, erklärte Vogel. Hoch anrechnen durfte er seinem Team danach, dass es sich nicht hängen ließ. „Wir haben absolut Mentalität gezeigt, und in einem solchen Spiel muss es dann eben oft eine Standardsituation richten“, fügte der Coach an.

Auf diese warteten die Borussen bis zur 83. Minute. Bei einer Ecke des eingewechselten Luiz Skraback war es wie in der Vorwoche Verteidiger Michael Wentzel, der diesmal mit dem Kopf für den wichtigen Treffer sorgte. Zwar hatte Bonns Keeper Kevin Birk an dem Kopfball aus über zehn Metern noch die Hände dran, allerdings erst hinter der Linie. „Wenn man bedenkt, dass wir dieses unglückliche Eigentor hatten, haben wir damit immerhin noch einen Punkt mitgenommen“, sagte Vogel.

Wenztel entwickelt sich derweil zu einem ganz wichtigen Akteur in dieser Phase der Saison. In der Defensive hat er nach einem kleinen Tal in der Mitte der Spielzeit seine Kompromisslosigkeit wiedergefunden, trumpft zudem aktuell auch in der Offensive immer wieder auf, wie er das schon in der Saisonvorbereitung beim 2:0 der Profis im Test beim FC Bayern München getan hatte.

„Michael ist ein sehr reflektierter, junger Mensch, der in den vergangenen Wochen knallhart an sich gearbeitet hat“, sagte Vogel zu seinem Defensivmann, der auch weiterhin ein großer Trumpf vor dem gegnerischen Tor sein könnte. Am kommenden Samstag müssen die Borussen dann beim Drittletzten Sportfreunde Lotte ran.