Nur ein Punkt gegen Schalke : Borussia scheitert an Nübel und dem Pfosten

Mönchengladbach Im ersten Liga-Spiel des neuen Trainers Marco Rose kommen die Borussen im Westschlager nur zu einem Unentschieden. Es war ein wildes, aber wenig strukturiertes Spiel.

Entsprechend sortierte sich das Spiel. Schalke zog sich zurück und versuchte erst einmal die Ordnung zu halten, Gladbach versuchte, den Gegner zu stressen und lief immer wieder an. Doch war das Borussen-Spiel vor allem wild, weswegen die Aktionen unzusammenhängend wirkten, eher zufällig als geplant. So herrschte viel Unruhe auf dem Rasen, doch klare Möglichkeiten fehlten. Die erste dieser Art hatte sogar das auf Konter ausgerichtete Schalke: Guido Burgstaller schickte Benito Raman, den Neuen aus Düsseldorf, doch der verpasste das 1000. Auswärtstor der Schalker, weil ihm der Schuss völlig missriet.

Der beste Borusse bis dahin öffnete dann mal die meist verschlossenen Räume Richtung Schalker Tor: Zakaria, der defensive sehr gut abräumte, rannte über 40, 50 Meter nach vorn, bediente dann Thuram, der aber hängen blieb. Doch wieder war es eine Einzelleistung. Schalke wirkte bei seinen Offensivaktionen organisierter. Und wenn es schnell wurde, kamen die Gäste auch immer wieder über die Flügel in den Rücken der Gladbacher Abwehr. Was ebenfalls ausblieb: klare Chancen.

Rose beriet sich dann auch zwischenzeitlich mit seinem Taktik-Experten René Maric, danach bat er in einer Spielpause einige seiner Spieler zur Gesprächsrunde. Natürlich: In Strobl und Kramer fehlten zwei, die ein Spiel mit ihrer Erfahrung temperieren können, und vor allem fehlte das ordnende Passpiel von Jonas Hofmann, der zudem auch das Pressing strategischer angeht als es Embolo tat, der vor allem von seinen Instinkten lebt. So ging es letztlich gegen Schalke darum, irgendwie zu einem guten Ergebnis zu kommen, sich reinzuwerfen in das Spiel, den Erfolg zu erzwingen. Dass der Weg dahin insbesondere über Einzelaktionen führen würde, wurde von Minute zu Minute deutlicher.