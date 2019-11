Borussias U23 spielt 1:1 in Dortmund : Cirillos Tor ist van Lent zu wenig

Dortmund „Wir müssen lernen, solche Spiele zu gewinnen“, sagte Gladbachs U23-Trainer nach dem 1:1 in Dortmund.

Die Dortmunder, die sich in eine kleine Krise manövriert haben und Profi-Verstärkung durch Leonardo Balerdi und Mateu Morey erhielten, starteten forsch, konnten daraus jedoch kaum Torgefahr entwickeln. Das war bei den Gladbachern zwar nicht anders, doch als die dann ihre erste Chance bekamen, gingen sie gleich in Führung. In der 15. Minute täuschte Justin Steinkötter einen Schuss an, ließ seinen Gegenspieler ins Leere fliegen, schloss dann aber nicht selbst ab, sondern sah im Rückraum Marco Cirillo, dessen Schuss ins lange Ecke nicht aufzuhalten war. „Die beiden haben ohnehin ein ganz starkes Spiel gezeigt. Alleine Justin hätte später noch zweimal den Siegtreffer erzielen können“, lobte van Lent.