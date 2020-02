Ampelkarte gegen Borussias Alassane Plea : Doppelfehler in Leipzig

Foto: dpa/Robert Michael Infos So reagiert das Netz auf Platzverweis gegen Plea.

Meinung Leipzig Borussias Alassane Plea sah im Topspiel gegen RB Leizig eine Ampelkarte, die für Diskussionen gesorgt hat. Sowohl Schiedsrichter Tobias Stieler als auch Borussias Stürmer haben in der Platzverweis-Szene nicht richtig gehandelt. Ein Kommentar.

Tobias Stieler hat Recht. Borussias Stürmer Alassane Plea hätte sich die Geste in Richtung des Schiedsrichters sparen und somit den Platzverweis verhindern können, den sich der Franzose im Topspiel der Fußball-Bundesliga zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach, Pleas Klub, einhandelte. Der Profi weiß, wie derartige Aktionen geahndet werden, und zum Profi-Sein gehört auch, sich in den entscheidenden Szenen richtig zu verhalten und in hitzigen Szenen die Contenance zu bewahren. In diesem Fall wäre es ratsam gewesen, sich nach der ersten Verwarnung zurückzuhalten. Mit elf Spielern wäre die Wahrscheinlichkeit größer gewesen, dass die Gladbacher ihren Vorsprung hätten halten können.

Doch auch jene, die Stieler kritisieren, haben Recht. Dem Schiedsrichter wäre in der Szene ein wenig mehr Fingerspitzengefühl zu wünschen gewesen. Es war ein Topspiel und dieses war gerade in einer komplizierten Phase nach Leipzigs Anschlusstreffer. Pleas Geste war nicht in Ordnung, aber vielleicht hat Stieler die Situation doch überbewertet. Sicher, es gibt die neue Regel, solche Szenen strenger abzustrafen, doch ist Fußball nun mal emotional. Und Entscheidungen zu fällen, um Exempel zu statuieren, das ist, mit Verlaub,ein kruder Ansatz.

Stieler, der insgesamt keinen guten Tag in Leipzig hatte, merkte an, die Spieler müssten dazu lernen und sich manchen vielleicht Habitus, der sich eingebürgert hat, abgewöhnen. Stimmt. Das gilt aber auch für die Schiedsrichter. Sie müssen das Maß finden, die neue Strenge angemessen anzuwenden. Auch eine wenig diplomatischer in der Analyse zu sein als er es in Leipzig war, wäre hilfreich.