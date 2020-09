Neuer Jugend-Sponsor : Porsche steigt bei Borussia ein

Mönchengladbach Borussia hat einen neuen Sponsor im Nachwuchsbereich: Porsche wird Jugend-Partner. Der Auftomobilhersteller aus Stuttgart und die Borussen haben einen Dreijahresvertrag vereinbart.

Die Schriftzüge beider Unternehmen waren am Samstag in der DFB-Pokalpartie gegen den FC Oberneuland (8:0) erstmals in einem Pflichtspiel auf der Dienstkleidung der Gladbacher vertreten. Statt „Flatex“ war indes „Degiro“ auf der Brust der Spieler zu lesen, das ist der niederländische Onlinebroker, den Flatex Ende 2019 gekauft hat. Dessen Logo werden künftig die Champions-League-Trikots der Borussen zieren. Hintergrund: Laut einer Regelung des europäischen Verbandes Uefa muss das Trikot für die Königsklasse zuvor einmal in einem Pflichtspiel getragen worden sein. Borussia erledigte das gleich zum Pflichtspiel-Auftakt. Am 1. Oktober wird in Nyon (Schweiz) die Gruppenphase der Champions League ausgelost.